Более трехсот обращений поступило от горожан на портал "Тюмень – наш дом" в сентябре

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

329 сообщений поступило на портал "Тюмень – наш дом" в сентябре. Пользователи оставили 79 сигналов о нарушителях правил парковки, которые оставляют машины на газонах. На 13 автовладельцев составлены протоколы, сообщает администрация города.

Неравнодушные тюменцы проинспектировали дороги на наличие повреждений: в категорию "Текущее содержание дорог" поступило 79 замечаний, в том числе выявлено шесть открытых люков. В настоящее время все инженерные узлы приведены в надлежащее состояние. Ликвидированы 39 дефектов дорожного полотна.

Рубрика "Текущее содержание дворовой территории" по-прежнему популярна, в нее направлено 59 сообщений. О неубранной дворовой территории получено 41 сообщение и на сегодня 78 % вопросов получили статус "Проблема решена".

Также на территории Тюмени обнаружено 65 брошенных разукомплектованных автомобилей.

Восстановлена работа наружного освещения на восьми объектах из одиннадцати заявленных, наводится порядок в парках и скверах по выявленным замечаниям, закрыты чердаки и подвалы в трех многоквартирных домах, отремонтирован остановочный павильон.

С фасадов зданий ликвидированы несанкционированные надписи, восстановлены четыре дорожных знака. Ведется работа по устранению замечаний, выявленных в результате производства капитального ремонта и реконструкции дорог, капитального ремонта многоквартирных домов и благоустройства дворовых территорий.