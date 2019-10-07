Тюменские поисковики примут участие во всероссийском слете

| Фото: ТРОО «Областной поисковый центр» во ВКонтакте | Фото: ТРОО «Областной поисковый центр» во ВКонтакте

Три бойца тюменского поискового отряда "Савояр" отправятся на VI Всероссийском слете школьных поисковых отрядов, который пройдет во Всероссийском детском центре "Орленок" в Краснодарском крае с 8 по 27 октября, сообщает Тюменский областной поисковый центр.

По итогам творческого конкурса "Поиск. Находки. Открытия" участие в профильной смене примут тюменцы Данила Шипин, Савва Щербаков и Николай Паршуков.

На слете организуют занятия по образовательной программе "Школа поисковика", на которых опытные поисковики России проведут лекции по истории Великой Отечественной войны, военной археологии, топографии, работе с электронными базами данных, а также занятия по работе с оборудованием, необходимым в полевой поисковой работе. По итогам обучения участники слета проверят свои знания на "Тропе поисковика".

Также на смене состоятся конкурсы музейных уголков отрядов и юных экскурсоводов, вечер поисковой песни, просмотр исторических кинофильмов, встречи с интересными людьми, поход в пос. Пляхо и экскурсии в ближайшие города.

Впервые тюменские поисковики приняли участие в профильной поисковой смене в ВДЦ "Орленок" в 2016 году. В 2019 году тюменцы в четвертый раз отправятся на Всероссийский слет, организованный "Поисковым движением России".