В Тюмени похолодает к концу недели
Похолодание и дожди ожидаются в Тюмени к концу недели, с 7 по 13 октября.
По данным центра Фобос, начало недели в регионе будет солнечным и теплым – после полудня до плюс 19 градусов. Затем регион накроют поля дождевой облачности, и показания термометров понизятся до плюс 6.
В Тюмени 7 и 8 октября ожидается теплая и солнечная погода. Днем столбики термометров будут подниматься до 19 градусов тепла, ночью ожидается до плюс 4.
9 октября максимальная температура воздуха составит 15 градусов выше ноля. В этот день небо будет пасмурным, а уже к вечеру температура воздуха начнет понижаться.
10 и 11 октября возможны дожди, воздух в эти дни прогреется лишь до плюс 9 градусов.
Выходные дни, 12 и 13 октября пасмурно и дождливо. Днем ожидается до плюс 7 градусов, ночью до плюс 4.
Любовь Голышева