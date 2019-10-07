В Тюмени похолодает к концу недели

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Похолодание и дожди ожидаются в Тюмени к концу недели, с 7 по 13 октября.

По данным центра Фобос, начало недели в регионе будет солнечным и теплым – после полудня до плюс 19 градусов. Затем регион накроют поля дождевой облачности, и показания термометров понизятся до плюс 6.

В Тюмени 7 и 8 октября ожидается теплая и солнечная погода. Днем столбики термометров будут подниматься до 19 градусов тепла, ночью ожидается до плюс 4.

9 октября максимальная температура воздуха составит 15 градусов выше ноля. В этот день небо будет пасмурным, а уже к вечеру температура воздуха начнет понижаться.

10 и 11 октября возможны дожди, воздух в эти дни прогреется лишь до плюс 9 градусов.

Выходные дни, 12 и 13 октября пасмурно и дождливо. Днем ожидается до плюс 7 градусов, ночью до плюс 4.

Любовь Голышева