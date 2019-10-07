Двенадцать студентов опорного вуза удостоены государственных стипендий

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Двенадцать студентов и аспирант ТИУ удостоены государственных стипендий, которую они будут получать с 1 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба опорного вуза.

Приказы о назначении стипендий опубликованы на сайте Министерство науки и высшего образования России.

Получать стипендию президента и правительства РФ будут Елизавета Белова, Елена Брагарь, Екатерина Каспер, Алиса Колова, Маргарита Минваева, Артем Новиков, Елена Полкова, Сергей Рожков, Антон Русмиленко, Екатерина Спирина, Ярослав Трубин и Юлия Чальцева.

Также в числе стипендиатов - аспирант Андрей Пономарев. Молодой ученый — ученик профессора Ивана Нестерова. Он занимается вопросами нефтегазогенерации из отложений Баженовской свиты в Западной Сибири. Он не раз становился обладателем наград и грантов.

"Моему погружению в исследовательскую деятельность уже на первом курсе способствовало то, что в нашем вузе созданы прекрасные условия для того, чтобы молодежь занималась наукой", — считает Андрей Пономарев.