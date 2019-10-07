Жители Преображенского сказали "да" комплексному развитию Тюмени

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Более тысячи подписей собрали жители микрорайона "Преображенский", выступающие за комплексное развитие юго-запада Тюмени. Соответствующая информация опубликована в официальной группе ВКонтакте.

Строительство новых развязок, дополнительных съездов, внутриквартальных дорог позволит избежать заторов и транспортного коллапса, уверены жители. Сбор подписей под обращением к губернатору Тюменской области и главе города проходил 5 и 6 октября. В ближайшее время документ поступит в аппарат регионального правительства.

"Более тысячи жителей нашего района оставили свой голос за комплексное развитие нашего района, включающее в себя строительство новых съездов и выездов с Червишевского и Московского трактов, развязок на Московском и Червишевском трактах, строительство внутриквартальных дорог, благоустройство лесного массива, строительство детского сада и развитие автобусной маршрутной сети района", - отмечено в сообщении.

Напомним, что в Тюмени все дороги – часть единой системы, призванной перераспределить транспортные потоки, вывести транзитный транспорт в обход города, улучшить доступность новых жилых районов. Все планировочные решения рассматриваются в комплексе и подтверждены экспертизами.

В настоящее время идет активное обсуждение целесообразности строительства одного из элементов этой системы - жители Комарова и деревни Патрушева настаивают на изменении градостроительных планов – строительстве развязки вблизи своего района и комплексной застройки юго-запада Тюмени. Ранее они направили свое обращение к властям – свои подписи оставили около 500 человек. По поручению губернатора сформирована рабочая группа, которая рассматривает все возможные варианты, которые устроят и жителей этого района, и позволят остановить развитие транспортного коллапса.

Нужно отметить, что под постом ВКонтакте, где сообщается о том, что жители микрорайона "Преображенский" выступают за комплексное развитие своего района - новые дороги, благоустройство, детские сады, некоторые активисты оставляют негативные отклики, советуя не покупать жилье в многоквартирниках, а весь район Тюменской слободы отдать под малоэтажную застройку.

Жители "Преображенского" тоже готовы направить свои предложения. Подписи под обращением к губернатору поставили тысяча человек, но, как отмечается в сообщении, желающих принять участие в развитии района намного больше.

"Просим прощения у тех, кто не успел поставить подпись. Знаем, что желающих было гораздо больше", - отмечено в группе.