Рабочую группу по строительству развязки в районе Комарово создадут до конца августа

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Рабочая группа по строительству развязки в районе Комарово в Тюмени будет создана до конца августа в соответсвии с поручением губернатора Тюменской области Александра Моора.

Такое решение приняли участники встречи инициативной группы представителей жителей Комарово с заместителем губернатора, начальником областного Главного управления строительства Сергеем Шустовым, которая состоялась 9 августа.

В начале встречи Сергей Шустов рассказал представителям общественности о планах застройки территорий, прилегающих к Комарово. В перспективе там будут проживать около 150 тыс. человек, отметил начальник областного ГУС. Такое положение дел уже угрожает транспортным коллапсом общегородского масштаба, подчеркнул он.

Сергей Шустов призвал участников инициативной группы к конструктивной совместной работе, результатом которой должно стать решение, устраивающее все заинтересованные стороны. Активисты высказали ряд предложений по изменению планов строительства развязки, которые, по их словам, устраивают жителей. Заместитель губернатора подчеркнул, что рассмотрение этих предложений - одна из основных задач создаваемой по поручению главы региона рабочей группы.

В состав рабочей группы войдут представители общественности из Комарово и других расположенных по соседству жилых массивов, а также представители ГУС и контролирующих структур. Предложения по персональному составу рабочей группы общественники могут предоставить в течение недели. Затем состоится первое заседание.

Напомним, что Тюменская область входит в тройку лидеров по результатам опроса, который проходил в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 2018 году открыто движение на III и IV пусковых комплексах "Восточного обхода", реконструирован мост по ул. Мельникайте и часть автодороги Тюмень – Боровский - Богандинский.

В настоящее время продолжаются работы на развязках по ул. Монтажников и ул. Мельникайте, Тюменской кольцевой автодороги, что улучшает транспортную доступность микрорайонов областного центра.

Евгений Бабенко