Жители Тюменской слободы: мы устали стоять в пробках, городу нужны новые развязки

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской слободы устали стоять в пробках. Активисты юго-западной части города продолжают активный сбор подписей под обращением к губернатору и главе города 6 октября.

Сотни тюменцев, проживающих в динамично развивающемся районе, требуют как можно скорее приступить к реализации планов по улучшению дорожной инфраструктуры: строительству новых развязок, расширению дорог. Все это, отмечают тюменцы, предусмотрено Генеральным планом развития Тюмени.

Активисты, проживающие в многоквартирных домах на улицах Александра Протозанова, Василия Подшибякина, Вьюжной, Заполярной, Обдорской, Созидателей, Уездной, решили взять дело в свои руки - ежедневные пробки, которые вот-вот превратятся в транспортный коллапс, удручают тюменцев.

Житель ул. А. Протозанова мкр. Преображенский Михаил Кочергин уверен, что пробки исчезнут после того, как будет построена новая развязка.

"У нас в микрорайоне живут около 80 тысяч жителей, а планируется, что будет 120 тысяч, и без развязки тут точно никак. Выехать куда-либо сложно. Что мы, что Ямальский, стоим в пробках. Из Комарово также стоят в пробках. Ничем это не победить, кроме строительства развязок. С боем выезжаем на Федюнинского, мне приходится через Комарово ехать, объезжать, все стоят на светофоре долго, крюк приходится делать. И каждый день эксперименты с ездой. Ладно, мы хоть в садик перешли местный, а везти детей куда-то в центр на кружки-секции – это целая проблема", - поделился он.

Его поддерживает еще один тюменец - житель ул. Созидителей, 12 Роман Рассказов. "Транспортная развязка нужна, чтобы микрорайон дальше развивался. В час пик тяжело, пробки большие. Самая насущная проблема для нас - заехать с Червишевского тракта сюда, к нам. Комарово – актуальная проблема, потому что именно там образуется самая большая пробка. И с утра выезд проблемный на объездную. Раньше можно было за 10-15 минут уже быть на Пермякова, сейчас до 30-40 минут на это уходит", - пояснил он.

Ежедневная трата времени на дорогу - одна из основных проблем. Особенно она актуальна для тех, кто работает в другой части Тюмени либо в центре. Так, жительница мкр. Тюменская слобода Людмила Киселева работает врачом, добраться до рабочего места к 8 часам а всегда проблематично.

"Я - врач и для меня проблема выехать из города вообще. В 8 утра я должна быть на рабочем месте, а пробки ограничивают во всем. Мы живем в городе, где все делается для людей, поэтому хотелось бы, чтобы транспортную развязку сделали удобной и чтобы сохранялась и экология, и люди получили возможность спокойно добираться до работы", - подчеркнула она.

Собраться всем миром и решить уже вопросы о строительстве всех нужных для города и его жителей дорог и путепроводов - единственно верное решение, уверена жительница мкр. Тюменская слобода Анастасия Деревнина.

"Развязка нужна, безусловно, потому что вечные пробки на объездной дороге. Нам для этого нужно собраться всем миром и решить этот вопрос. В нашем микрорайоне очень много молодых семей, у всех дети, нужно быть мобильными, а вариантов, как быстрее добраться из пункта А в пункт Б, совсем немного. Поэтому нам очень нужна развязка", - добавила она.

В обращении к главе региона жители Тюменской слободы просят как можно скорее начать проектирование и строительство автомобильной дороги Обход д. Ожогина (прямой выход на ул. Пермякова), транспортной развязки на пересечении федеральной трассы Р-254 и автомобильной дороги Обход д. Ожогина, транспортной развязки на Московском тракте (район "Субару-центра"), транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Обход Тюмени" и ул. Калинина, самостоятельного заезда в район "Тюменская слобода" с улицы Федюнинского (в сторону Московского тракта) на улицу Александра Протозанова, создание межквартальных проездов в микрорайоне Тюменская слобода, а именно продолжение улицы Спасской до пересечения с улицей Фармана Салманова и с выходом на Московский тракт, строительство съезда с федеральной трассы Р-254 в районе развязки Червишевского тракта на ул. Уездную, строительство транспортной развязки на пересечении ул. Престольной с Червишевским трактом, строительство транспортной развязки в районе Медицинского города (с улицей Мельникайте), строительство второго полукольца от развязки в районе ТЭЦ-2 до Московского тракта и других объектов.

Напомним, что в перспективном плане по прогнозам в юго-западной части города будет проживать около 150 тыс. человек. Кроме того, в ближайшие годы предполагается завершение строительства и ввод в эксплуатацию всех объектов Медицинского города, что тоже приведет к увеличению транспортного потока.

Анжела Лебедева