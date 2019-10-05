Тюменцы собрали сотни подписей за строительство развязки в районе Комарово

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Сотни жителей "Тюменской слободы" приняли участие в сборе подписей за возобновление строительства так необходимой жителям нового района Тюмени развязки в районе Червишевского и Московского трактов.

Тюменцам надоело сутками стоять в пробках. Даже ночью выехать и въехать в район "Тюменской слободы", где расположены десятки высотных домов, очень затруднительно, сообщает "Комсомольская правда Тюмень".

В социальных сетях горожане активно комментируют идею возобновления строительства развязки.

"Тюменская слобода! Вставай! Ставим наши подписи! Не будем стоять в пробках", - призывает Сергей.

"Заполярная всего две полосы. И там уже заторы возле школы. Нам продление Спасской от Протозанова до Московского тракта жизненно необходимы", - отмечает Михаил.

Тюменцы активно поддерживают идею сбора подписей. На данный момент 78% проголосовавших выступили за развязку через Комарово.

Напомним, сбор подписей инициировали активисты, проживающие в многоквартирных домах на улицах Александра Протозанова, Василия Подшибякина, Вьюжной, Заполярной, Обдорской, Созидателей, Уездной и других. В тексте обращения подчеркивается, что "Тюменская слобода" - динамично развивающийся район, который выбирают и молодые семьи, и пенсионеры.