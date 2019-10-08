Пройти регистрацию в аэропорту Нового Уренгоя можно по электронному посадочному талону

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Электронные посадочные талоны начали действовать в аэропорту Нового Уренгоя, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

Для того чтобы воспользоваться новым сервисом, пассажиру необходимо пройти онлайн-регистрацию на рейс и получить электронный посадочный талон на свое мобильное устройство. При прохождении контроля перед посадкой на рейс нужно лишь приложить устройство к сканеру и предъявить цифровой талон сотруднику на контроле посадки.

Талон со штрих-кодом содержит фамилию и инициалы пассажира, номер рейса, дату отправления, время окончания посадки на рейс, номер выхода на посадку и номер посадочного места на борту воздушного судна. При необходимости в посадочном талоне может указываться и другая информация. Электронный посадочный талон, как и бумажный, позволяет пассажиру пройти в чистую зону аэропорта и в салон воздушного судна.

С появлением электронных посадочных талонов сохраняется возможность использования посадочного талона, оформленного на бумажном носителе. Для того чтобы получить распечатанный талон, необходимо обратиться на стойку регистрации или воспользоваться киоском самостоятельной регистрации.