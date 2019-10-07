Приложение-путеводитель по Текутьевскому кладбищу планируют сделать в Тюмени

| Фото: "Музей воспоминаний «Мы жили» | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Музей воспоминаний «Мы жили» | Тюмень" во ВКонтакте

Мобильное приложение с данными о захоронениях на Текутьевском кладбище планируют создать в Тюмени. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала один из кураторов проекта "Музей воспоминаний "Мы жили" Влада Нерадовская.

"Мы планируем сделать мобильное приложение. Человек сможет прийти на кладбище, запустить приложение. В нем будет навигация. Если человек подойдет к могиле, то приложение покажет информацию о том, кто здесь похоронен. Там будет зафиксирована вся информация, которую нам удастся собрать", — поделилась Влада Нерадовская.

По словам руководителей проекта, старинное Текутьевское кладбище в центре города - памятник истории. Волонтеры признались, что их поражает, в каком состоянии находятся это место.

"Ранее были планы о реконструкции кладбища, там хотели проложить дорожки, поставить фонари, чтобы появилась мемориальная зона. Но этого не произошло. Поэтому мы решили подробно рассказать о Текутьевском кладбище, привлечь внимание к этому месту. С другой стороны, нам кажется, что через судьбы отдельных людей, похороненных на кладбище, мы можем рассказать о больших историях. Последнее захоронение там было произведено в 60-е годы XX века. Еще должны быть живы люди, которые, возможно, знали кого-то лично или кому-то родственники рассказывали об этих людях. Мы ищем их через социальные сети. А также расставили на кладбище листовки о проекте. Нам уже начали звонить те, кто приходят и прибираются на могилах", — добавила Влада Нерадовская.

5 и 6 октября добровольцы прибрались и начали делать опись захоронений. Информация о реализации проекта "Музей воспоминаний "Мы жили" группе во ВКонтакте. Опись продолжается.

Инна Пахомова