Более трехсот школьников соберет проект "Это бизнес, детки!" в Тюмени

| Фото: "Это бизнес, детки! Сезон 2019" во ВКонтакте | Фото: "Это бизнес, детки! Сезон 2019" во ВКонтакте

Более 300 участников в возрасте от 14 лет соберет масштабный образовательный проект по предпринимательству для школьников "Это бизнес, детки!" в Тюмени с 9 по 23 октября.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта Дмитрий Захаров, регистрация команд продлится до 9 октября. Всего будет 20 сборных. Участие в проекте бесплатное. Для того чтобы зарегистрировать свою команду, нужно перейти в группу во ВКонтакте.

Открытие сезона пройдет в актовом зале здания Тюменского индустриального университета (ул. Мельникайте, 70) 9 октября в 17 часов.

В рамках проекта школьники пройдут обучение по трем предпринимательским дисциплинам: генерация бизнес-идеи, построение финансовой модели, продвижение своего дела-маркетинг. Командам помогут менторы – предприниматели из общественного объединения "Опора России".

Команду победителей наградят путевками на каникулы в лагерь "Ребячья республика", где дети смогут продолжить образование и примут участие в учебно-научной школе "Идефикс".

Как сообщили в Западно-Сибирском инновационном центре, за три года в проекте приняли участие более тысячи школьников из 30 школ областной столицы. Проект реализуется в рамках федерального проекта "Популяризация предпринимательства" при поддержке правительства Тюменской области.

Образовательный проект проводится в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".