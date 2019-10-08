Совет ректоров медицинских вузов России проходит в Тюмени

| Фото: Тюменского государственного медицинского университета | Фото: Тюменского государственного медицинского университета

Студенты в медицинских вузах страны сегодня получают конкурентоспособное образование, считает председатель Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, ректор Первого Московского медицинского университета им. И. М. Сеченова, академик РАН Петр Глыбочко. Об этом он сказал на встрече с руководством и преподавателями Тюменского ГМУ в дни проведения в Тюмени Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов, собравшего представителей более 50 университетов России и специалистов из Китая.

"Региональные медицинские вузы укомплектованы и дают хороший уровень подготовки. Одним из критериев оценки университетов является их востребованность у иностранных студентов, число которых в последние годы выросло в разы", - подчеркнул Петр Глыбочко.

В Тюменском ГМУ - аналогичная тенденция. За последний год число обучающихся из-за рубежа возросло вдвое, сегодня здесь учатся более 200 иностранных студентов.

Петр Глыбочко отметил также серьезный прогресс в использовании новых форм обучения. Планируется, что симуляционное, дистанционное, электронное образование внедрят не только в столице, но и в регионах. Этот вопрос, а также систему наставничества, подготовку кадров для первичного звена здравоохранения и последипломное обучение обсудят участники Совета. Ректор Тюменского ГМУ, академик РАН Ирина Медведева выступит с докладом о регионализации медицинского образования.

"Вуз работает прежде всего на первичное звено здравоохранения, мы нацеливаем выпускников на высокий профессионализм и внимательное отношение к пациентам. Первоочередными задачами медицинских специалистов станет снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических болезней", - сказала она.

Взаимодействие с практическим здравоохранением, развитие медицинской науки, конкуренцию с частными учебными, обсудили преподаватели тюменского медицинского вуза с ректором Сеченовского университета. Поднимали и вопрос о коммерциализации научных медицинских разработок.

"Нужно заниматься клиническими исследованиями. Тогда будут патенты, тогда вы будете интересны бизнесу. Если он увидит прибыль, то сам придет к вам и сядет за стол переговоров. Законодательные механизмы для этого отработаны", - считает Петр Глыбочко.

В завершении первого дня работы Совета Тюменский ГМУ посетила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. Она встретилась с членами Ученого совета вуза. Заседание Совета ректоров продолжится 9 октября, в рамках мероприятия Тюменский ГМУ продемонстрирует коллегам Учебный центр бережливых технологий в здравоохранении.

Татьяна Ковалева