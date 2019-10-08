Более тысячи тюменских педагогов станут навигаторами для учеников

| Фото: департамента образования и науки Тюменской области | Фото: департамента образования и науки Тюменской области

Более тысячи учителей Тюменской области пройдут обучение по программе повышения квалификации "Современные подходы, методики и инструменты профориентационной работы педагога-навигатора", сообщает пресс-служба областного департамента образования и науки.

Очный блок обучения пройдет в рамках федерального проекта по ранней профориентации школьников "Билет в будущее".

Напомним, накануне для учеников 6–11-х классов завершился первый этап проекта "Билет в будущее" - онлайн-тестирование.

Его прошли более 8 тыс. школьников региона. С 8 по 10 октября площадкой обучения педагогов станет Тюменский колледж производственных и социальных технологий.