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Концерт Московской филармонии покажут на открытии виртуального зала в Тюмени

Общество, 17:05 08 октября 2019

Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Концерт Московской филармонии в режиме онлайн-трансляции покажут тюменцам на торжественном открытии Всероссийского виртуального концертного зала в Центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) 12 октября в 14 часов 30 минут.

Как рассказала менеджер по связям с общественностью ЦКиИ "Современник" Светлана Галиева, концерт Московской филармонии будет транслироваться на экране. В рамках проекта "Виртуальный концертный зал. Московская филармония – филармониям России" выступят лауреаты XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского – виолончелистка Анастасия Кобекина и пианист Алексей Мельников. Поддерживать молодых музыкантов будут их ровесники – Российский национальный молодежный симфонический оркестр, а за дирижерский пульт встанет маэстро Томас Зандерлинг.

Светалана Галиева отметила, что вход на трансляции будет бесплатным. Зал, где будут показывать концерты российских филармоний, способен вместить 140 человек. Трансляции будут проводить примерно раз в месяц — по субботам.

Инна Пахомова

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# онлайн-трансляция , филармония , ЦКиИ Современник

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