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В Тюменской области выбрали лучшего начальника караула

Общество, 12:53 08 октября 2019

УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Сотрудник ишимской исправительной колонии №6 Никита Горленко стал победителем второго этапа смотра-конкурса на лучшего начальника караула, сообщает УФСИН России по Тюменской области.

В мероприятии принимали участие победители первого этапа. В программу соревнований вошли проверка знаний, умений и навыков сотрудников по четырем основным разделам служебной подготовки: строевая, физическая, специальная и огневая.

По итогам второго этапа смотра-конкурса второе место занял начальник караула Тюменской воспитательной колонии Сергей Черепанов, третье место начальник караула следственного изолятора №1 Виталий Олиференко.

Всем участникам, занявшим призовые места, вручены почетные грамоты.

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# исправительная колония , караул , УФСИН по Тюменской области

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