В Тюменской области выбрали лучшего начальника караула
Сотрудник ишимской исправительной колонии №6 Никита Горленко стал победителем второго этапа смотра-конкурса на лучшего начальника караула, сообщает УФСИН России по Тюменской области.
В мероприятии принимали участие победители первого этапа. В программу соревнований вошли проверка знаний, умений и навыков сотрудников по четырем основным разделам служебной подготовки: строевая, физическая, специальная и огневая.
По итогам второго этапа смотра-конкурса второе место занял начальник караула Тюменской воспитательной колонии Сергей Черепанов, третье место начальник караула следственного изолятора №1 Виталий Олиференко.
Всем участникам, занявшим призовые места, вручены почетные грамоты.