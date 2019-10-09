Более двухсот субботников провели на берегах озер и рек в Тюменской области

| Фото: water-rf.ru | Фото: water-rf.ru

Более 200 субботников, в результате которых очищено от мусора 257 км береговой линии озер и рек, проведено в Тюменской области в рамках Всероссийской акции "Вода России" в 2019 году.

С 16 по 22 сентября на территории семи субъектов Российской Федерации, включая Тюменскую область, организован и проведен экологический марафон "Чистые берега Урала". В Тюменской области в мероприятиях марафона приняли активное участие жители Ярковского, Тюменского, Упоровского, Юргинского и Ялуторовского муниципальных районов. Субботники организовали администрации муниципальных районов, а также предприятия, использующие в своей деятельности водные объекты. Стали чище берега рек Тобол, Тура, Боровая Ингала, Манай, озер Нияль и Малый Тараскуль.

Акция "Вода России" продлится до конца октября текущего года. Чтобы принять в ней участие или предложить место проведения субботника, можно обратиться в администрации муниципальных районов или в департамент недропользования и экологии Тюменской области по телефону (3452) 426-240.