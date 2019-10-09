  • 9 октября 20199.10.2019среда
  • USD64,8672
    EUR71,2372
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер юго-восточный

Более двухсот субботников провели на берегах озер и рек в Тюменской области

Общество, 09:35 09 октября 2019

water-rf.ru | Фото: water-rf.ru

Более 200 субботников, в результате которых очищено от мусора 257 км береговой линии озер и рек, проведено в Тюменской области в рамках Всероссийской акции "Вода России" в 2019 году.

С 16 по 22 сентября на территории семи субъектов Российской Федерации, включая Тюменскую область, организован и проведен экологический марафон "Чистые берега Урала". В Тюменской области в мероприятиях марафона приняли активное участие жители Ярковского, Тюменского, Упоровского, Юргинского и Ялуторовского муниципальных районов. Субботники организовали администрации муниципальных районов, а также предприятия, использующие в своей деятельности водные объекты. Стали чище берега рек Тобол, Тура, Боровая Ингала, Манай, озер Нияль и Малый Тараскуль.

Акция "Вода России" продлится до конца октября текущего года. Чтобы принять в ней участие или предложить место проведения субботника, можно обратиться в администрации муниципальных районов или в департамент недропользования и экологии Тюменской области по телефону (3452) 426-240.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акция , Вода России , Чистые берега Урала , экология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:08 09.10.2019Тюменцы могут написать экономический диктант
09:57 09.10.2019Двести пятьдесят девять лет назад русские войска вошли в Берлин
09:46 09.10.2019Тюменские ученые предлагают превратить Тобольск в город-сад
09:35 09.10.2019Более двухсот субботников провели на берегах озер и рек в Тюменской области