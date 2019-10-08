Мастер-класс по кибергигиене организуют на форуме "ИБ без границ" в Тюмени

asi.ru asi.ru

Далее в сюжете Более ста студентов соберут соревнования по информационной безопасности в Тюмени

Мобильный мастер-класс "Кибергигиена" пройдет в рамках специализированного форума "ИБ без границ" в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 10 октября. Об этом сообщил генеральный директор компании "Анлим-ИТ" Максим Овсянников на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 8 октября.

"Отдельного внимания заслуживают наши мобильные мастер-классы. Их будет два. Оба будут кардинально разными и интересными. Мы покажем, как может быть взломана ИТ-инфраструктура. Но у нас есть правило: критикуешь — предлагай. Поэтому мы расскажем, как базовыми механизмами даже без средств защиты противодействовать угрозам информационной безопасности и сделать профилактику", — поделился Максим Овсянников.

Второй мобильный мастер-класс на форуме "ИБ без границ" предназначен для заинтересованных кибергигиеной. Эксперты расскажут, как обезопасить себя в цифровом пространстве.

Форум "ИБ без границ" — наглядный пример того, как государство и бизнес могут работать вместе, сказал Максим Овсянников. "На мероприятии разберут нормативные части обеспечения информационной безопасности. Это будет живая дискуссия, для которой люди даже не будут готовить доклады. Это будет из первых уст, настолько живо и интересно, что гости смогут узнать очень много нового, того, что не публиковалось ранее. Мы пригласили на форум производителей систем защиты со всей России. Они расскажут о том, какие системы безопасности разрабатываются в наше время, как они противодействуют угрозам", — добавил генеральный директор компании "Анлим-ИТ".

Напомним, специализированный форум "ИБ без границ" откроется в тюменском технопарке 10 октября в 10 часов. Его программа будет разбита на четыре трека: "Нормативное обеспечение информационной безопасности", "Продукты", "Кейсы", "Мастер-класс". Предусмотрена работа интерактивных зон и воркшопов.

Инна Пахомова