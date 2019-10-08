Более ста студентов соберут соревнования по информационной безопасности в Тюмени

| Фото: UralCTF во ВКонтакте | Фото: UralCTF во ВКонтакте

Более 100 участников из Уральского федерального округа соберут открытые соревнования по информационной безопасности для студентов UralCTF, которые начнутся в Тюменском госуниверситете 9 октября.

Как рассказал генеральный директор компании "Анлим-ИТ" Максим Овсянников, на соревнованиях студенты отработают навыки противодействия информационным атакам.

"Мы приурочили мероприятие к окружному специализированному форуму "ИБ без границ", который пройдет в Тюмени 10 октября. Мы ориентируемся не только на готовых специалистов, но и на тех, кто после нас будет защищать информационные ресурсы", — сказал Максим Овсянников.

10 октября участники соревнований смогут посетить форум "ИБ без границ", в рамках которого будут представлены доклады ведущих российских специалистов в области информационной безопасности, а также состоятся мастер-классы и церемония награждения победителей.

Как сообщают организаторы соревнований, лучшая команда из УФО получит приглашение на соревнования "Кубок CTF России", которые состоятся в Сколково 29-30 ноября.

Инна Пахомова