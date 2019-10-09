Выставку картин "АйТишники рисуют" представят на форуме "ИБ без границ" в Тюмени

| Фото: Региональный информационно-образовательный центр | Фото: Региональный информационно-образовательный центр

Выставка картин "АйТишники рисуют" откроется в рамках форума "ИБ без границ", который начнется в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 10 октября в 10 часов, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

На выставке можно увидеть работы авторов, которые трудятся в сфере IТ. Здесь представят картины самого разного направления: от космических пейзажей до авангардных абстракций.

Помимо выставки картин, на форуме гости смогут посетить множество мероприятий и семинаров, дискуссий и мастер-классов, посвященных информационной безопасности.

Форум "ИБ без границ" откроется в Международном зале. Подробную программу можно посмотреть на официальном сайте мероприятия.

Напомним, на уровне государства направление информационной безопасности реализуется в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". В Тюменской области для решения задач по данному направлению создан специальный региональный проект "Информационная безопасность". Его цель – создание устойчивой и безопасной информационной инфраструктуры, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций, увеличение количества специально обученных кадров в сфере ИБ и внедрение отечественного программного обеспечения.