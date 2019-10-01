Владимир Сысоев: Тюменская область создает условия для эффективной подготовки ИТ-кадров

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области системно занимаются подготовкой кадров в сфере информационных технологий. Об этом сообщил заместитель губернатора Владимир Сысоев на открытии второго специализированного форума "ИБ без границ", который стартовал в тюменском технопарке 10 октября.

"В стране реализуются серьезные подходы к национальному проекту "Цифровая экономика". Это не только компьютеризация, цифровизация, но и подготовка кадров. Этой работой правительство Тюменской области занимается системно, вовлекая жителей региона уже со школьной скамьи. Для этого есть ИТ-классы, классы робототехники. И все это плавно перетекает в средние специальные учебные заведения и вузы", - сказал Владимир Сысоев и напомнил, что на чемпионате мира по WorldSkills тюменцы стали чемпионами мира в компетенции "Информационная безопасность". Это говорит о том, что Тюмень может давать хорошие подготовленные кадры стране и миру.

Одной из важных составляющих в подготовке специалистов в сфере информационной безопасности Владимир Сысоев назвал НОЦ, создаваемый на базе ТюмГУ.

Форум "ИБ без границ" позволит специалистам обменяться опытом и знаниями. Заместитель губернатора подчеркнул, что среди вызовов, которые стоят перед Тюменской областью и страной, — это переход на отечественные программные продукты в рамках импортозамещения. "Для нас важная задача заключается в сохранении персональных данных, которые находятся в государственных информационных системах. Эта большая работа невозможна без кадров", — заключил Владимир Сысоев.

Напомним, специализированный форум "ИБ без границ" проходит в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 10 октября. Мероприятие, которое собрало сотни специалистов в области информационной безопасности и цифровых технологий, продлится до вечера. В 2019 году в программе форума значится больше мастер-классов, семинаров и полезных кейсов. Пройдут четыре трека: "Нормативное обеспечение информационной безопасности", "Продукты", "Кейсы", "Мастер-класс". В их рамках участники поделятся опытом и передовыми решениями проблемных вопросов. Предусмотрена работа интерактивных зон и воркшопов.

Инна Пахомова