Более пятисот участников зарегистрировались на форум "ИБ без границ"

Более 500 участников зарегистрировались на специализированный форум "ИБ без границ", который пройдет в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 10 октября. Об этом сказала директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 8 октября.

В 2019 году программа форума будет расширена и направлена на практическую применимость знаний, которые накоплены в этой среде профессионалами. Поменяется аудитория — она будет разной. По словам Марии Рудзевич, интерес к мероприятию возрастает, это отражает статистика посещаемости.

"Если в прошлом году, когда мы открывали для себя новое направление и проводили первый форум, мы ждали около 300 человек. При этом к нам, на очную площадку, пришли более 500. Сегодня мы уже имеем более 500 зарегистрированных участников, соответственно, фактическая посещаемость форума подрастет в полтора или два раза. Это говорит о том, что интерес и выбранная нами стратегия выделить мероприятие по информационной безопасности в отдельное специализированное оправдана", — сказала директор регионального департамента информатизации.

Форум "ИБ без границ" объединит на одной площадке специалистов в области информационной безопасности и цифровых технологий Уральского федерального округа для обсуждения актуальных вопросов. На форуме помимо всего будут обсуждать государственную составляющую. "В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" направление "Информационная безопасность" выделено в отдельный федеральный проект. Мы поговорим об этом направлении, показателях, которые стоят перед регионами по решению задач, перед вузами по выпуску студентов по этому направлению. Гостями нашего форума станут регуляторы — представители ведомств ФСТЭК и ФСБ, проверкам которых подвергаемся мы, как орган власти, и ИТ-компании", — добавила Мария Рудзевич.

Отметим, специализированный форум пройдет как отдельное мероприятие в Тюменской области второй год. Ранее это мероприятие никогда не выделяли из общего формата цифрового форума "Инфотех". "С прошлого года мы выделили это направление в отельный форум. Благодаря нашим партнерам — компании "Анлим-ИТ" — мы проработали более плотную повестку и отвечаем сегодня на запрос по данной теме совершенно разной аудитории. Это будут люди, которые получили соответствующее образование, и тесно работают в этой отрасли. Кроме того, наша аудитория — студенты, которые готовятся выбрать эту профессию. К нам придут люди, которые пишут нормативно-правовое регулирование в данной отрасли. Много людей, которые имеют запрос на более точные данные по теме "Информационная безопасность", найдут свои ответы в рамках окружной специализированного форума "ИБ без границ", — говорит Мария Рудзевич.

Форум откроется в тюменском технопарке 10 октября в 10 часов. Его программа будет разбита на четыре трека: "Нормативное обеспечение информационной безопасности", "Продукты", "Кейсы", "Мастер-класс". Предусмотрена работа интерактивных зон и воркшопов.

Инна Пахомова