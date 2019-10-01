Тюменцев обучат защите интеллектуальной собственности
Эксперты международного уровня проведут бесплатный семинар по защите интеллектуальной собственности 14 октября, сообщает тюменский технопарк.
Хедлайнером встречи станет официальный представитель ВОИС (Женева, Швейцария) Моника Зикова. Спикер расскажет о возможностях глобальной системы регистрации объектов интеллектуальной собственности.
Коллеги из других департаментов ВОИС раскроют информацию о важности и правовых аспектах коммерческой патентной информации и о тенденциях в области технологических инноваций.
Семинар будет интересен представителям малого и среднего бизнеса, занимающимся активной инновационной деятельностью на российском и зарубежных рынках.
Семинар пройдет с 9 до 16 часов с перерывами на кофе-брейк в конференц-зале "Президент" тюменского технопарка. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация на сайте.