Тюменцев обучат защите интеллектуальной собственности

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Эксперты международного уровня проведут бесплатный семинар по защите интеллектуальной собственности 14 октября, сообщает тюменский технопарк.

Хедлайнером встречи станет официальный представитель ВОИС (Женева, Швейцария) Моника Зикова. Спикер расскажет о возможностях глобальной системы регистрации объектов интеллектуальной собственности.

Коллеги из других департаментов ВОИС раскроют информацию о важности и правовых аспектах коммерческой патентной информации и о тенденциях в области технологических инноваций.

Семинар будет интересен представителям малого и среднего бизнеса, занимающимся активной инновационной деятельностью на российском и зарубежных рынках.

Семинар пройдет с 9 до 16 часов с перерывами на кофе-брейк в конференц-зале "Президент" тюменского технопарка. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация на сайте.