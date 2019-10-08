РЭН начался с вопросов кибербезопасности

Фото Тюменьэнерго Фото Тюменьэнерго

Делегация "Россети Тюмень" (бренд АО "Тюменьэнерго") во главе с генеральным директором Алексеем Солдатенко принимает участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя-2019" в Москве.

Форум открылся дискуссией в рамках сессии "Цифровую трансформацию не остановить: как обеспечить безопасность жизнеобеспечивающей инфраструктуры ". На ней участники обсудили вопросы кибербезопасности в отрасли.

"В "Россети Тюмень" вопросы надежности, технической и кибербезопасности, в том числе защиты от информационных атак и кризисов, являются одними из ключевых. Мы постоянно работаем в этом направлении: есть программа, которая успешно реализуется, внедряется новейшее оборудование, проводятся специальные мероприятия. На сессии было высказано мнение, что для обеспечения надежности в энергетике, в электроснабжении важным является оперативное взаимодействие органов власти и энергопредприятий, которое, к сожалению, с частными электросетевыми структурами обеспечить затруднительно, а в некоторых кризисных случаях, как показала практика, невозможно. Это, считаю, очень важный тезис, напрямую влияющий на жизнеобеспечение регионов. В целом, мы ожидаем от участия в РЭНе новых знаний, ценной информации, которую сможем применить в текущей деятельности, в развитии взаимоотношений с потребителями и органами государственной и муниципальной власти", – прокомментировал Алексей Солдатенко.

В рамках РЭН со 2 по 5 октября прошли более чем 70 деловых мероприятий, в том числе запланировано расширенное заседание рабочей группы по направлению "энергетика" Госсовета Российской Федерации, презентация OPEC World Oil Outlook 2019 и всероссийское совещание "О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2019/2020 годов".

В пленарном заседании форума примет участие президент России Владимир Путин. Тема дискуссии - "Энергетическое партнерство для устойчивого развития". Форум проводится с 2015 года и зарекомендовал себя как эффективная дискуссионная площадка и крупнейшая международная платформа для обсуждения актуальной энергетической повестки и определения стратегических направлений развития ТЭК.

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 тыс. МВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний "Россети" – 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

"Россети Тюмень" (АО "Тюменьэнерго") – дочернее общество ПАО "Россети", одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2018 году составил около 57,9 млрд кВт*ч. В июне 2019 года компания в составе группы "Россети" начала переход на единую бренд-архитектуру, в связи с чем применяется новый логотип и совместно употребляется название бренда и историческое наименование компании.