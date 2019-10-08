  • 8 октября 20198.10.2019вторник
  • USD64,8259
    EUR71,1464
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер юго-восточный

Мария Рудзевич: информационные ресурсы Тюменской области надежно защищены

Общество, 14:54 08 октября 2019

Агентство стратегических инициатив | Фото: Агентство стратегических инициатив

Ни одной успешной кибератаки на информационные ресурсы Тюменской области не произошло. Об этом сообщила директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 8 октября.

"На базе правительства Тюменской области создан Центр обработки данных. Там для защиты периметра эксплуатируемых систем органов власти сгруппированы все информационные системы. Отмечу, что ежедневно происходит до 30 тысяч атак. Это не обязательно атаки, спланированные на Тюменскую область или на какую-то конкретную информационную систему, эксплуатируемую у нас. Это как раз массовые инциденты, когда в другой точке мира кто-то пробует, а наше оборудование, которое стоит по периметру инфраструктуры, фиксирует возможность атаки. За прошедший год у нас не было ни одной успешной атаки на информационные ресурсы Тюменской области", — рассказала Мария Рудзевич.

Она отметила, что в Тюменской области плотно занимаются информационной безопасностью на протяжении семи лет. "Раньше у нас были, скажем, частично успешными только так называемые DDoS-атаки. Это атаки, которые отражаются в массовом росте количества одновременных доступов к какому-либо ресурсу. И, условно говоря, когда в дверь пытается зайти толпа в тысячу человек и происходит пробка — прохода нет. Именно такого рода атаки у нас были на информационные ресурсы, которые мы запускали ранее. Но ни одна такая атака не привела к остановке ресурса. Очень большое внимание уделяется в регионе этому направлению", — заключила директор регионального департамента информатизации.

Инна Пахомова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# информационная безопасность , Мария Рудзевич

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:10 08.10.2019Сто пятьдесят ишимцев пополнят ряды Российской армии
15:29 08.10.2019В Тюмени обучаются нейрохирурги не только из России, но из ближнего и дальнего зарубежья
15:27 08.10.2019Михаил Котюков поддержал идею тюменских студентов создать сообщество "Молодые инженеры"
15:16 08.10.2019Тренер из Тюмени стал финалистом всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям"