Мария Рудзевич: информационные ресурсы Тюменской области надежно защищены

| Фото: Агентство стратегических инициатив | Фото: Агентство стратегических инициатив

Ни одной успешной кибератаки на информационные ресурсы Тюменской области не произошло. Об этом сообщила директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 8 октября.

"На базе правительства Тюменской области создан Центр обработки данных. Там для защиты периметра эксплуатируемых систем органов власти сгруппированы все информационные системы. Отмечу, что ежедневно происходит до 30 тысяч атак. Это не обязательно атаки, спланированные на Тюменскую область или на какую-то конкретную информационную систему, эксплуатируемую у нас. Это как раз массовые инциденты, когда в другой точке мира кто-то пробует, а наше оборудование, которое стоит по периметру инфраструктуры, фиксирует возможность атаки. За прошедший год у нас не было ни одной успешной атаки на информационные ресурсы Тюменской области", — рассказала Мария Рудзевич.

Она отметила, что в Тюменской области плотно занимаются информационной безопасностью на протяжении семи лет. "Раньше у нас были, скажем, частично успешными только так называемые DDoS-атаки. Это атаки, которые отражаются в массовом росте количества одновременных доступов к какому-либо ресурсу. И, условно говоря, когда в дверь пытается зайти толпа в тысячу человек и происходит пробка — прохода нет. Именно такого рода атаки у нас были на информационные ресурсы, которые мы запускали ранее. Но ни одна такая атака не привела к остановке ресурса. Очень большое внимание уделяется в регионе этому направлению", — заключила директор регионального департамента информатизации.

Инна Пахомова