В Тюмени обучаются нейрохирурги не только из России, но из ближнего и дальнего зарубежья

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Решение об открытии кафедры нейрохирургии Сеченовского университета в Тюмени на базе Федерального центра нейрохирургии (ФЦН) было совершенно правильным и оправдало себя. Об этом заявил сопредседатель Совета Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов (РКАМУ), ректор Сеченовского университета, академик РАН, профессор Петр Глыбочко на открытии Российско-Китайского симпозиума по нейрохирургии под эгидой Asian congress of neurological surgeons, который работает в Тюмени.

"Это первая кафедра нашего университета, которая находится за территорией Москвы и Московской области, - пояснил он. - Мы сегодня посмотрели центр, и хочу сказать, что это был правильный выбор. Тюменский центр компактный, хорошо оснащенный, здесь достаточное количество пациентов. Есть хороший материал, который позволяет молодым людям познать специальность нейрохирургии, есть обучающая лаборатория, и, конечно, не использовать такую базу для обучения ординаторов, аспирантов и будущих высокотехнологичных специалистов, было бы неправильно".

Ректор Сеченовского университета отметил, что на кафедре нейрохирургии в Тюмени большое количество ординаторов не только из России, но из ближнего и дальнего зарубежья.

"У нас есть здесь и аспиранты, - подчеркнул он, - а это говорит о том, что в тюменском центре не только отрабатываются практические навыки, но и ведутся научные исследования".

Следующим этапом в развитии кафедры нейрохирургии и тюменского ФЦН должно стать, по словам Петра Глыбочко, появление здесь врачей-исследователей, которые будут заниматься научными и клиническими исследованиями. "Это очень важно для такого центра, - заявил он. - И когда мы вместе пройдем этот этап, мы достигнем уровня международного центра не только по вопросам оказания медицинской помощи – этого уровня тюменский центр уже достиг, но и клиническим и научным исследованиям. Нам здесь надо двигаться вперед".

Кафедра нейрохирургии в составе института профессионального образования Сеченовского университета была создана в ноябре 2016 года.

Нейрохирургия – одна из самых сложных и высокотехнологичных специальностей в медицине. Ключевым фактором для успешной подготовки высококлассного, конкурентоспособного на российском и мировом уровне нейрохирурга является выбор клинической базы обучения и руководителя программы обучения, поэтому не случайно кафедра создана именно в ФГБУ "Федеральный центр нейрохирургии" Министерства здравоохранения РФ города Тюмени.

На базе учреждения располагаются пять специализированных отделений: детской нейрохирургии, цереброваскулярной нейрохирургии, вертебрологии, нейроонкологии и функциональной нейрохирургии, а также отделение анестезиологии-реанимации и семь операционных блоков. Седьмая операционная была запущена в 2015 году. Это единственная в России гибридная интеллектуальная операционная с компьютерным томографом, позволяющая значительно повысить эффективность оперативного лечения самых сложных заболеваний. Аналогичных центров в мире единицы.

Напомним, что в заседании Совета Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов (РКАМУ) в Тюмень участвуют 150 ведущих специалистов по нейрохирургии. В числе гостей не только врачи из Китая, но и из Бразилии, и других стран. В настоящее время РКАМУ объединяет 110 лучших медицинских вузов РФ и КНР, и число их растет.

Российско-Китайская ассоциация медицинских университетов была создана по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Борис Олейник