Учителям немецкого языка в Тюмени предлагают освоить новые навыки

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Тюменский государственный университет совместно с Немецким культурным центром им. Гете при Германском Посольстве в Москве проводит серию образовательных мероприятий по повышению качества преподавания немецкого языка, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Первый проект - "Факультет выходного дня" - реализуют в октябре. Учителям предложат двухдневные семинары под руководством опытных методистов-мультипликаторов Гете-Института.

12-13 октября пройдет семинар об актуальных методиках работы с аутентичными текстами в контексте коммуникативного подхода. Регистрация на семинар на сайте.

Второй проект – "Осеняя академия" - для учителей и преподавателей немецкого языка представляет собой комбинированный языковой и методический курс, рассчитанный на 40 академических часов.

В рамках курса 1-5 ноября участники смогут повысить языковые навыки и познакомиться с новейшими предложениями немецких методистов. Регистрация на сайте.

"Еще недавно немецкий входил в разряд элитарных языков, а сейчас запрос на его изучение стремительно вырос. Все благодаря тому, что Германия предлагает большое количество возможностей академического и культурного обмена. Немецкий язык сложнее английского, поэтому методисты достаточно изобретательны, они разрабатывают уникальные, инновативные стратегии легкого овладения коммуникативными компетенциями", - рассказала руководитель ресурсного центра ТюмГУ Ксения Назарова.