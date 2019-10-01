  • 10 октября 201910.10.2019четверг
  • USD65,0976
    EUR71,4511
  • В Тюмени 7..9 С 4 м/с ветер западный

Тобольские школьники создадут электромобиль на научной смене СИБУРа

Общество, 09:24 10 октября 2019

Тобольские предприятия СИБУРа во ВКонтакте | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа во ВКонтакте

Образовательная программа "Научная смена", посвященная робототехнике, пройдет в Тобольске с 28 октября по 1 ноября, сообщает Тобольская промышленная площадка СИБУРа.

В мероприятии примут участие школьники 12-15 лет. Тема осенней "Научной смены" в Тобольске — робототехника. Используя знания по математике, физике, основам программирования участники пройдут путь от постановки и обсуждения задачи до создания на базе платформы LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 реальной опытной установки, позволяющей измерять физические величины. В завершение самостоятельно создадут электромобиль.

Для участия в занятиях можно выбрать утреннюю (с 10 до 13 часов) или дневную смену (с 14 до 17 часов). Занятия будут проходить в центре молодежного инновационного творчества по адресу ул. Знаменского, 58в.

Участие в "Научных сменах" бесплатное. Необходима предварительная регистрация на сайте.

Добавим, научные смены организуются компанией СИБУР с 2017 года. Интерактивные занятия развивают у детей интерес к естественным наукам, самостоятельным исследованиям и закладывают основы будущей профессии.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# робототехника , СИБУР , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:14 10.10.2019Ограничено движение транспорта на пересечении улиц Инженерной и Мельникайте в Тюмени
10:52 10.10.2019Тифлобиблиотур представят участникам конкурса "Браилиада" в Тюмени
10:41 10.10.2019Движение по улице Невской в Тюмени закроют на полтора года
10:30 10.10.2019Турслет "Оптимист-2019" прошел в Исетском районе