Тобольские школьники создадут электромобиль на научной смене СИБУРа

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа во ВКонтакте | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа во ВКонтакте

Образовательная программа "Научная смена", посвященная робототехнике, пройдет в Тобольске с 28 октября по 1 ноября, сообщает Тобольская промышленная площадка СИБУРа.

В мероприятии примут участие школьники 12-15 лет. Тема осенней "Научной смены" в Тобольске — робототехника. Используя знания по математике, физике, основам программирования участники пройдут путь от постановки и обсуждения задачи до создания на базе платформы LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 реальной опытной установки, позволяющей измерять физические величины. В завершение самостоятельно создадут электромобиль.

Для участия в занятиях можно выбрать утреннюю (с 10 до 13 часов) или дневную смену (с 14 до 17 часов). Занятия будут проходить в центре молодежного инновационного творчества по адресу ул. Знаменского, 58в.

Участие в "Научных сменах" бесплатное. Необходима предварительная регистрация на сайте.

Добавим, научные смены организуются компанией СИБУР с 2017 года. Интерактивные занятия развивают у детей интерес к естественным наукам, самостоятельным исследованиям и закладывают основы будущей профессии.