Тюменцы все чаще отправляют письма и посылки через курьерскую службу

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Тюменцы все чаще делают выбор в пользу отправки писем и посылок курьерской службой, сообщает региональный филиал Почты России. Ежемесячно только центральное отделение почтовой связи Тюмени принимает от клиентов более 400 отправлений.

Участки курьерской доставки работают в Тюмени с 2016 года, а в Тобольске - с 2018 года. Они оснащены новыми автомобилями "Лада Ларгус" и "Газель Next". Доставка экспресс-почты осуществляется в Тюмени ежедневно, в Тобольске - шесть дней в неделю.

Вызвать курьера для приема отправлений можно через сайт Почты России в разделе "Курьер", сервис коротких сообщений, в мобильном приложении Почты России, а также по телефону единого контакт-центра Почты России 8 800 200 50 55.

"Доставка курьером популярна не только среди юридических лиц, которые отправляют внутреннюю документацию. Оценили услугу по достоинству и физические лица, так как сегодня каждый экономит свое время. А доставка "от двери до двери" как раз и позволяет его сэкономить", – отметила заместитель директора по посылочному бизнесу Почты России Оксана Гудзь.