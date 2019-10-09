  • 9 октября 20199.10.2019среда
  • USD64,8672
    EUR71,2372
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер юго-восточный

Тюменские вожатые стали лучшими на Всероссийском конкурсе в "Орленке"

Общество, 16:32 09 октября 2019

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Тюменские вожатые стали сильнейшими в конкурсе профессионального мастерства, проходившем в "Орленке".

Владимир Русинов стал победителем в номинации "Лучший старший вожатый", а Наталья Горбунова заняла второе место в номинации "Лучший вожатый", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Финал конкурса проходил 2-5 октября в рамках VI Всероссийского форума студенческих педагогических отрядов.

Конкурсные испытания для команд состояли из демонстрации визитной карточки, проведения мастер-класса для других вожатых-участников форума, конкурсно-игровой программы профориентационной направленности для детей.

Тюменская область стала сильнейшей, в каждом из конкурсов заняв призовое место.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вожатые , конкурс профмастерства

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:27 09.10.2019На фестивале "Липецкие театральные встречи" тюменцы сыграют два спектакля
17:16 09.10.2019Тюменский детский хор "Лира" представит УФО в Москве
17:05 09.10.2019Выставку картин "АйТишники рисуют" представят на форуме "ИБ без границ" в Тюмени
16:43 09.10.2019На Ямале участились случаи заболевания пневмонией