Тюменские вожатые стали лучшими на Всероссийском конкурсе в "Орленке"
Тюменские вожатые стали сильнейшими в конкурсе профессионального мастерства, проходившем в "Орленке".
Владимир Русинов стал победителем в номинации "Лучший старший вожатый", а Наталья Горбунова заняла второе место в номинации "Лучший вожатый", сообщает департамент социального развития Тюменской области.
Финал конкурса проходил 2-5 октября в рамках VI Всероссийского форума студенческих педагогических отрядов.
Конкурсные испытания для команд состояли из демонстрации визитной карточки, проведения мастер-класса для других вожатых-участников форума, конкурсно-игровой программы профориентационной направленности для детей.
Тюменская область стала сильнейшей, в каждом из конкурсов заняв призовое место.