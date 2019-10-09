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Тюменский детский хор "Лира" представит УФО в Москве

Общество, 17:16 09 октября 2019

Школа №73 "Лира" во Вконтакте | Фото: Школа №73 "Лира" во Вконтакте

Детский хор "Лира" средней школа № 73, руководитель Алена Поспелова, стал обладателем диплома лауреата I степени на окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля в Екатеринбурге, сообщает региональный департамент культуры.

На фестивальной площадке выступили более 200 конкурсантов УФО.

Тюменский детский хор "Лира" будет представлять УФО в Москве. Вместе с тюменскими вокалистами на федеральный этап конкурса отправятся коллективы Екатеринбурга - концертный хор "Акварели" и хор мальчиков "Созвездие"

Также по итогам фестиваля, призовые места завоевали: вокальный ансамбль "Ария" школы № 73 и хор Детской школы искусств "Гармония".

Всероссийский хоровой фестиваль проводится по инициативе некоммерческого партнерства "Всероссийское хоровое общество" с 2014 года. Ежегодно в нем принимают участие тысячи хоровых коллективов разных возрастных категорий, начиная от хоров дошкольников и заканчивая хорами ветеранов. В 2019 году к участию в творческом конкурсном мероприятии были приглашены академические хоры.

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# конкурс , фестиваль , хор

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