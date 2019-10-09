Определены победители конкурса "Цветущий округ-2019" в Заводоуковске

| Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru | Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru

Конкурс "Цветущий округ - 2019" проводился по двум номинациям: "Лучшая улица" и "Лучший многоквартирный дом". В комиссию поступило 23 заявки, из них по номинации "Лучшая улица" - 19 заявок, "Лучший многоквартирный дом" - четыре заявки, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.

Дипломы первой степени и денежная премия по 10 тыс. рублей получили жители ул. Алтайская, Заводоуковска и ул. Молодежная, с.Колесниково.

Дипломами второй степени и денежными премиями по восемь тыс. рублей награждены ул. Дзержинского, Совхозная, Заводская Заводоуковска и переулок Речной с. Гилёво.

Дипломами третьей степени и денежными премиями по пять тыс. рублей награждены ул. Кооперативная с. Новолыбаево, Федеративная, Центральная, Школьная, Речная Заводоуковска.

Среди многоквартирных домов дипломы и денежные премии по пять, три и две тысячи рублей получили многоквартирные дома по ул. Энергетиков, 43, Заводской, 7а, Первомайской, 7.

Еще восемь улиц с. Новолыбаево, с. Боровинка и г. Заводоуковска, многоквартирники по ул. Энергетиков, 2 Заводоуковска награждены благодарностью администрации Заводоуковского городского округа за активное участие в данном конкурсе. Полученные премии тосовцы планируют потратить на благоустройство своих улиц и дворов.