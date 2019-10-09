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Трудности социализации помогают преодолеть инвалидам в Нижнетавдинском районе

Общество, 18:10 09 октября 2019

КСЦОН "Тавда" во ВКонтакте | Фото: КСЦОН "Тавда" во ВКонтакте

14 жителей Нижнетавдинского района с ограниченными возможностями здоровья, имеющие трудности в социализации, проходят реабилитационную смену в комплексном центре социального обслуживания населения "Тавда".

Как сообщила руководитель службы социализации и реабилитации КЦСОН "Тавда" Валентина Синицына, участники смены делятся на две подруппы - детей 12-14 лет и взрослых до 30 лет с первой степенью контроля за своим поведением.

"Курс новый, его задача помочь людям минимизировать трудности, которые они испытывают в обществе из-за имеющегося заболевания. Важно научить их быть самостоятельными – могли сделать покупки в магазине, записаться на прием в больницу, рассчитать свой бюджет, сделать необходимые коммунальные платежи, общаться", - рассказала Валентина Синицына.

Занятия проходят трижды в неделю по два с половиной часа. Специалисты службы проводят психологические тренинги, мастер-классы, уроки адаптивной физкультуры, трудотерапии.

Смена рассчитана на три месяца и закончится в середине декабря. Программа состоит из трех частей – обучающей, практической и закрепляющей. За это время участники приобретут разные полезные для социальной стороны жизни знания, отработают навыки на практике и закрепят, чтобы применять в дальнейшем. Уже проведенная первоначальная диагностика и итоговая, которая пройдет по окончанию смены, позволят оценить эффективность программы для каждого участника смены, покажут насколько улучшилось эмоциональное, физическое состояние, уменьшились трудности в общении.

Ирина Кургузова

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# инвалиды , Нижнетавдинский район , социализация , социальная адаптация

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