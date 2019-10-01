Турслет "Оптимист-2019" прошел в Исетском районе

| Фото: газета "Заря" Исетского района во ВКонтакте | Фото: газета "Заря" Исетского района во ВКонтакте

Туристско-краеведческий слет "Оптимист-2019" Исетского района для людей с ограниченными возможностями здоровья прошел в с. Рафайлово 7 октября, сообщает администрация муниципалитета.

В нем приняли участие представители шести сельских поселений. Спортсменам было предложено несколько испытаний: сборка рюкзака, определение азимута, разжигание костра, знание лекарственных растений, топографических знаков, оказание первой помощи.

По итогам прохождения этапов контрольно-туристического маршрута победителем названа сборная команда "Рысь", второе место заняла команда"Скороходы" из Рафайлово, третье - команда "Амбалы" из Исетского.

Всем участникам туристического слета "Оптимист-2019" организаторы вручили дипломы, памятные призы, а лидерам состязаний еще и медали.