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Турслет "Оптимист-2019" прошел в Исетском районе

Общество, 10:30 10 октября 2019

газета "Заря" Исетского района во ВКонтакте | Фото: газета "Заря" Исетского района во ВКонтакте

Туристско-краеведческий слет "Оптимист-2019" Исетского района для людей с ограниченными возможностями здоровья прошел в с. Рафайлово 7 октября, сообщает администрация муниципалитета.

В нем приняли участие представители шести сельских поселений. Спортсменам было предложено несколько испытаний: сборка рюкзака, определение азимута, разжигание костра, знание лекарственных растений, топографических знаков, оказание первой помощи.

По итогам прохождения этапов контрольно-туристического маршрута победителем названа сборная команда "Рысь", второе место заняла команда"Скороходы" из Рафайлово, третье - команда "Амбалы" из Исетского.

Всем участникам туристического слета "Оптимист-2019" организаторы вручили дипломы, памятные призы, а лидерам состязаний еще и медали.

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# инвалиды , Исетский район , слет , спортивный туризм

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