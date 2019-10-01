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10 октября в Тюмени похолодание, дожди

Общество, 07:30 10 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Не выше плюс 9 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 10 октября, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают пасмурную погоду без прояснений и дожди.

Западный ветер будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду, порывы могут достигать 8 метров в секунду. К вечеру он изменит направление на северо-западное.

Атмосферное давление 752-757 мм. рт. ст.

Заход солнца в 17 часов 49 минут. Долгота дня 10 часов 50 минут.

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# погода в Тюмени

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