10 октября в Тюмени похолодание, дожди
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Не выше плюс 9 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 10 октября, прогнозирует сервис Gismeteo.
Синоптики обещают пасмурную погоду без прояснений и дожди.
Западный ветер будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду, порывы могут достигать 8 метров в секунду. К вечеру он изменит направление на северо-западное.
Атмосферное давление 752-757 мм. рт. ст.
Заход солнца в 17 часов 49 минут. Долгота дня 10 часов 50 минут.