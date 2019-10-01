Ограничено движение транспорта на пересечении улиц Инженерной и Мельникайте в Тюмени
| Фото: tyumen-city.ru
Движение транспорта ограничено на ул. Инженерной в районе пересечения с ул. Мельникайте с 9 по 18 октября в связи с ремонтом подземных коммуникаций, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.
Объезд по ул. Мельникайте и через межквартальные проезды.
Участникам дорожного движения необходимо обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршруты движения.