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Ограничено движение транспорта на пересечении улиц Инженерной и Мельникайте в Тюмени

Общество, 11:14 10 октября 2019

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Движение транспорта ограничено на ул. Инженерной в районе пересечения с ул. Мельникайте с 9 по 18 октября в связи с ремонтом подземных коммуникаций, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Объезд по ул. Мельникайте и через межквартальные проезды.

Участникам дорожного движения необходимо обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршруты движения.

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# ограничение движения , транспорт

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