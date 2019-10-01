Проблема детского ожирения волнует тюменских ученых

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Глобальное нарастание распространенности детского ожирения является одной из самых значительных проблем в медицине, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Основные причины: нездоровое питание и недостаточная физическая активность. Вместе с тем это заболевание необходимо изучать с привлечением не только методов медицины, но и педагогики, считают ученые.

Большинство педагогов нуждается в методической помощи для подбора упражнений для коррекции веса и регулирования физической нагрузки детей с избыточной массой тела и ожирением. К такому выводу пришли специалисты ТюмГУ, изучив степень осведомленности инструкторов по физкультуре в детских садах о проблемах детского ожирения и его влияния на развитие дошкольника,

Согласно анкетированию, 20,3% педагогов считают, что избыточную массу тела имеют 5% дошкольников. Однако большинство (43,5%) инструкторов приводят различные данные в диапазоне от 0 до 50%. Исследование также показало, что педагоги (52,2%) уверены, что разницы между количеством мальчиков и девочек с избыточной массой тела не существует. Многие отметили, что особые трудности вызывают у таких дошкольников бег и лазание (на это указали 91,3% и 47,8% педагогов соответственно).

"Для получения объективных данных требуются более точные методы. Но мы увидели, что часто инструкторы не владеют достоверной информацией, а значит, не могут эффективно управлять процессом оздоровления таких дошкольников", – сообщила профессор ТюмГУ Татьяна Завьялова.

Дошкольник, не имея достаточно сформированную волевую сферу, при выполнении двигательных заданий, вызывающих утомление, теряет к ним интерес. Поэтому педагогу важно наблюдать, анализировать и осуществлять конструктивные педагогические воздействия.