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Ориентировщики со всей России поборются за Кубок "Ермака" в Тюмени

Спорт, 08:07 11 октября 2019

федерация спортивного ориентирования Тюменской области | Фото: федерация спортивного ориентирования Тюменской области

Более 500 ориентировщиков примут участие в традиционном Кубке "Ермака", сообщает федерация спортивного ориентирования Тюменской области.

Одно из наиболее массовых событий региона пройдет в Тюменском районе, в окрестностях п. Андреевский с 11 по 13 октября. Спортсменам из Тюменской области, Урала и других регионов России предстоит выявить лучших в дисциплинах кросс-спринт и кросс-классика. Итоги соревнований будут подводится в личном зачете по 28 возрастным группам от 10-ти до 70 лет и старше. Также в программу соревнований включен зачет семейных пар.

11 октября соревнования откроются кросс-спринтом на 15-20 минут. Начало в 15 часов. 12 и 13 октября соревнования будут начинаться в 11 часов. Награждение победителей состоится 13 октября в 14 часов. Победители получат переходящий кубок, призы и медалями. По итогам трех дней соревнований будет определен лучший тренер, воспитанники которого завоюют больше призовых мест.

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# спортивное ориентирование

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