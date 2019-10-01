Тюменские школьники признаны победителями всероссийского конкурса "Лучший урок письма"

| Фото: УФПС Тюменской области | Фото: УФПС Тюменской области

Учащийся тюменской школы Евгений Бондарев занял первое место в номинация "Тот, кто с детства дружит с небом. Расскажу о своем самом увлекательном путешествии: настоящем или придуманном" всероссийского конкурса "Лучший урок письма-2019", сообщает тюменский филиал Почты России.

Учащийся Казанской средней школы Павел Черепанов стал лауреатом номинации Всемирного почтового союза "Напиши письмо о своем герое".

Почта России подвела итоги ежегодного XVII всероссийского конкурса детских писем "Лучший урок письма". Юные россияне прислали на конкурс около 70 тыс. писем.

Победителями и лауреатами "Лучшего урока письма – 2019" стали 95 школьников и семь учителей, представившие на суд жюри свои методические разработки урока письма из 52 регионов России.

Всего в 2019 году в конкурсе приняли участие 15 студентов и школьников из Тюмени и Ишима, а также учащиеся Казанского и Ярковского районов. Самая старшая участница – студентка Тюменского лесотехнического техникума Елена Измайлова, а самая юная конкурсантка – семилетняя Арина Акулина. Самые дружные участники - ребята Казанской школы, от них поступило сразу восемь работ.

Абсолютными чемпионами по количеству конкурсных работ стали номинации "Есть такая профессия – Родину защищать…", объявленная Министерством обороны РФ, "Рецепты счастливой семьи", которая проводится оргкомитетом совместно с Фондом социально-культурных инициатив. В канун 75-летнего юбилея Великой Победы самыми активными авторами почтового конкурса стали участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ".

В рамках эпистолярного почтового проекта издано 16 красочных книг под общим названием "С чего начинается Родина? Детские письма о главном". Их общий тираж составил 37 тыс. экземпляров. Книга детских писем "У меня дома живет амурский тигр" стала лауреатом Национального конкурса "Книга года".

Два экземпляра книги "С чего начинается Родина" российские космонавты взяли с собой на МКС.

Победителей и лауреатов ждут увлекательные путешествия, полезные подарки и сувениры. Лучшие творческие работы войдут в книгу "Детские письма о главном. 75-летию Великой Победы посвящается"

Конкурс продолжается. Новые номинации Всероссийского почтового конкурса "Лучший урок письма 2020" оргкомитет проекта назовет в рамках Международной недели письма в октябре 2019 года.