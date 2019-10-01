  • 10 октября 201910.10.2019четверг
  • USD65,0976
    EUR71,4511
  • В Тюмени 6..8 С 3 м/с ветер северо-западный

Работа российско-венгерской археологической школы завершилась в Тюмени

Общество, 16:43 10 октября 2019

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Работа III Международной российско-венгерской археологической школы в новом формате завершилась в ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В лекциях, конференциях, экскурсиях и дискуссиях школы, проходивших с 26 сентября по 5 октября, приняли участие исследователи из Тюмени, Будапешта, Перми, Челябинска и Кургана. Они на практике применяли методики графической реконструкции лиц по черепам, познакомились с тонкостями ювелирного дела мастеров прошлого, посетили крупнейший археологический микрорайон юга Тюменской области – Ингальскую долину. Также для гостей была организована экскурсия в Тобольск.

Одной из ключевых особенностей школы стала междисциплинарность. Над решением смежных проблем работали археологи, филологи, историки, специалисты в области естественных наук.

Результаты работы школы еще раз подтвердили высокую значимость региона в истории Евразии: находки венгерских коллег имеют аналогии в коллекциях тюменских музеев; дискуссии, возникшие после докладов, выявили наличие целого ряда открытых вопросов и широких перспектив для дальнейшего развития научных связей. Также по итогам работы планируется публикация лучших докладов и лекций спикеров и студентов.

﻿

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# археология , история , международная школа , наука , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:27 10.10.2019Ученые выяснили принцип выбора романтического партнера в разных странах
17:16 10.10.2019МегаФон предложил платить кешбэком за безлимитные услуги связи
17:05 10.10.2019Югорские общественники войдут в комиссию по приемке наемных домов социального использования
16:54 10.10.2019Огнеборцы региона участвуют в акции "Чистый лес"