Современные технологии инклюзивного образования обсуждают на Всероссийской конференции в Тюмени

| Фото: организаторов конференции | Фото: организаторов конференции

Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная профориентационным и профнавигационным технологиям работы в системе инклюзивного профессионального образования проходит в Тюмени 10 октября, сообщают организаторы.

Руководители и специалисты профессиональных образовательных организаций, представители общественных организаций, центров занятости населения, представители региональных органов исполнительной власти в сфере образования, труда и социальной сферы обсуждают актуальные проблемы профессионального становления, самоопределения, профессиональной адаптации и дальнейшего трудоустройства обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Участники конференции разделились на четыре группы, работа которых прошла в техникумах и колледжах Тюмени.

Так, в рамках площадки по организация учебно-производственных практик на базе предприятий-партнеров для дальнейшего трудоустройства лиц с инвалидностью ее участники посетили лаборатории и мастерские Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства.

В Тюменском колледже производственных и социальных технологий обсудили возможности конкурсов профмастерства для профессиональной навигации. Победители чемпионата "Абилимпикс" провели мастер-классы по приготовлению овершейков и морковных капкейков.

Новую технологию профессионального определения – профессиональные пробы обсудили на площадке Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Участникам продемонстрировали мастер-классы по их проведению на примере шести разных профессий.

Успешными практиками, которые помогут в организации процесса инклюзивного образования поделились на event-сессия "Идеи, достойные распространения...".

Завершится конференция большим круглым столом и обменом мнениями в формате "свободный микрофон".

Ирина Кургузова