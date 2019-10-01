Тюменские педагоги рассказали коллегам об инклюзивных наработках

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Вопросы профориентации молодежи с ограниченными возможностями здоровья, условия и методики для обучения таких студентов в учреждениях среднего профессионального образования обсудили в Тюмени 10 октября на Всероссийской научно-практической конференции "Профориентационные и профнавигационные технологии работы в системе инклюзивного профессионального образования". Площадкой для дискуссий стал Тюменский колледж производственных и социальных технологий (ранее - Западно-Сибирский государственный колледж), участие в мероприятии приняли 170 сотрудников системы среднего профессионального образования, экспертов и ученых из 24 субъектов РФ.

Открывая конференцию, начальник управления профессионального образования департамента образования и науки Тюменской области Руслан Гуляев отметил, что регион с 2016 года активно работает над организацией инклюзивного профобразования и сегодня уже готов делиться своим опытом и наработками. Так, в Западно-Сибирском государственном колледже, который является региональным учебно-методическим центром, создана базовая профессиональная организация в сфере инклюзивного профессионального образования. В 2017 году в рамках федеральной целевой программы мы выиграли конкурс по региональным учебно-методическим центрам в сфере инклюзии и с тех пор активно работаем в этом направлении. В организации сложного процесса инклюзивного образования, материалоемкого, затратного, требующего новых и не совсем обычных для традиционного восприятия подходов к организации образовательного процесса уделяется тщательное внимание со стороны руководства образовательных учреждений и департамента образования. Все годы мы работаем в тесном контакте и будем всячески поддерживать колледж и в этом направлении", - заверил Гуляев.

По словам представителя департамента, в ближайшей перспективе в Ишиме будет создана вторая базовая профессиональная образовательная организация, что сделает более доступным образование для студентов-инвалидов и на востоке Тюменской области. "Я уверен, на сегодняшней конференции вы найдете для себя и своих учреждений какие-то полезные практики – у нас есть чем поделиться, есть хорошие наработки. А показателем нашей работы будет все больший охват профессиональным образованием студентов-инвалидов. Несли брать конкретно нашу систему, то за период с 2016 по 2019 год количество студентов с ОВЗ у нас увеличилось ровно вдвое. Считаю, что это результат нашей совместной работы по реализации проектов, связанных с инклюзивным профессиональным образованием", - резюмировал Руслан Гуляев.

Типовая программа сопровождения молодых инвалидов при получении ими профессионального образования и дальнейшего содействия их трудоустройству составлен в декабре 2018 года и подписана министерством образования и науки, министерством просвещения и министерством труда и социального развития. В этой программе отражены все направления деятельности и регламенты межведомственного взаимодействия. О том, как сотрудничают в этом направлении тюменские службы, гостям коротко рассказали представители департаментов труда и занятости, соцразвития, а также Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых.

В пленарной части конференции речь шла о проблемах профессионального становления, самоопределения, профессиональной адаптации и дальнейшего трудоустройства обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. В частности, кандидат педагогических наук, доцент, начальник Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО "Челябинский государственный университет" Дарья Романенкова ознакомила присутствующих с анализом региональных систем инклюзивного профессионального образования и последующего трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Уральском федеральном округе.

Очень важен практический опыт, потому что каждый хочет сравнить себя с другими. Посмотреть, что есть хорошего у других, куда еще стремиться. Профессиональное общение осень важно. Организация этого мероприятия просто замечательна. Более того, Вижу своих коллег их вузов – ТюмГУ. Молодцы организаторы, собрали разных людей, - отмечает Дарья Романенкова. – Нужно наладить взаимодействие всех уровней образования и всех заинтересованных ведомств. У каждого региона свои достижения в инклюзивном профобразовании. Тюмень, например, может похвастаться хорошим трудоустройством своих выпускников.

Инклюзивное профессиональное образование реально становится неотъемлемой частью деятельности всех образовательных организации среднего профессионального образования. Это факт. Все понимают, что могут прийти разные студенты, и задача образования – создать для них условия. Но не отдельные, чтоб было видно, а незаметно. Чем комфортнее будет процесс образования, тем больших успехов можно достичь, уверена Дарья Романенкова.

"Форум очень стимулирует к новым идеям. У нас в разработке сейчас проект по созданию сервисного центра обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ. Поэтому очень важен аналитический материал, который дали спикеры входе пленарного заседания, - отмечает директор колледжа водного транспорта Тамара Шпак. - Для меня столько полезной информации, что я готова уже бежать и думать, какие проекты делать и как их реализовывать".

После пленарной сессии участники конференции, разделившись на группы, побывали в техникуме строительной индустрии и городского хозяйства, колледже производственных и социальных технологий, колледже транспортных технологий и сервиса и техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса. В ссузах они ознакомились с материально-техническими условиями обучения ребят с ОВЗ, методическими наработками коллег и обсудили возникшие вопросы. День закончился обсуждением практик и подведением итогов.

Прошедшая в Тюмени всероссийская научно-практическая конференция - пятая из восьми запланированных федеральным методцентром обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. Следующие до конца года пройдут в Санкт-Петербурге, Новочеркасске и Хабаровске.

Татьяна Тихонова