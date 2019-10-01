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11 октября в Тюмени ясно, без осадков

Общество, 07:30 11 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Не выше плюс 8 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 11 октября, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают преимущественно солнечную погоду без осадков.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду, порывы могут достигать 8 метров в секунду. К вечеру он изменит направление на южное.

Атмосферное давление 759-760 мм. рт. ст.

Заход солнца в 17 часов 46 минут. Долгота дня 10 часов 45 минут.

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# погода в Тюмени

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