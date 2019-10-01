11 октября в Тюмени ясно, без осадков
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Не выше плюс 8 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 11 октября, прогнозирует сервис Gismeteo.
Синоптики обещают преимущественно солнечную погоду без осадков.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду, порывы могут достигать 8 метров в секунду. К вечеру он изменит направление на южное.
Атмосферное давление 759-760 мм. рт. ст.
Заход солнца в 17 часов 46 минут. Долгота дня 10 часов 45 минут.