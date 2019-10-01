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Выставка "Герой Севастопольской обороны" откроется в Тобольске

Общество, 08:07 14 октября 2019

Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

Выставка "Герой Севастопольской обороны", посвященная Владимиру Корнилову (1806-1854) откроется Музей уникальных книг и редких изданий (Тобольск, Красная площадь 5, стр. 2) 18 октября, в 15 часов, сообщают организаторы.

Вниманию посетителей будут представлены издания, повествующие о событиях Крымской войны и подвиге Черноморского флота, альбомы с репродукциями, открытки и почтовые карточки, а также редкие значки, посвященные обороне Севастополя.

Вход на открытие – свободный.

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# Владимир Корнилов , выставка , Севастополь , Тобольский музей

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