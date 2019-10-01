Выставка "Герой Севастопольской обороны" откроется в Тобольске
| Фото: Тобольский музей-заповедник
Выставка "Герой Севастопольской обороны", посвященная Владимиру Корнилову (1806-1854) откроется Музей уникальных книг и редких изданий (Тобольск, Красная площадь 5, стр. 2) 18 октября, в 15 часов, сообщают организаторы.
Вниманию посетителей будут представлены издания, повествующие о событиях Крымской войны и подвиге Черноморского флота, альбомы с репродукциями, открытки и почтовые карточки, а также редкие значки, посвященные обороне Севастополя.
Вход на открытие – свободный.