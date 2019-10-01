На прямое энергосбытовое обслуживание переведены сорок пять многоквартирников

| Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

45 многоквартирных домов Тюмени и пос. Богандинского переходят на прямое энергосбытовое обслуживание в АО "Газпром энергосбыт Тюмень".

АО "Газпром энергосбыт Тюмень" с 1 сентября 2019 года принимает на прямое энергосбытовое обслуживание 35 многоквартирных домов Тюмени и 10 многоквартирных домов пос. Богандинского по следующим адресам.

№ п/п Адрес Управляющая компания, обслуживающая МКД г. Тюмень 1 ул. Александра Митинского, д.3 ООО "УК "Дуэт" 2 ул. Александра Митинского, д.5 3 ул. Александра Митинского, д.7 4 ул. Федюнинского, д.60 5 ул. Малышева, д.18 корп.1 ООО "УК на Пражской" 6 ул. Энергостроителей, д.29 ООО УК "Единство" 7 ул. Энергостроителей, д.29 корп.1 8 ул. Энергостроителей, д.31 9 ул. Ю.-Р.Г.Эрвье, д. 16 ООО "УК "Артемида" 10 ул. Домостроителей, д.26 корп.2 ООО "УК "Озерное" 11 ул. Ратная, д.3 ФГБУ "ЦЖКУ" по ЦВО МО РФ 12 ул. Ратная, д.5 13 ул. Ратная, д.6/1 14 ул. Ратная, д.6/2 15 ул. Ратная, д.7 16 ул. Ратная, д.8 17 ул. Ратная, д.9 18 ул. Ратная, д.11 19 ул. Ратная, д.15 20 ул. Ратная, д.19 21 ул. Ратная, д.23 22 ул. Ратная, д.24 23 ул. Ратная, д.25 24 ул. Ратная, д.26 25 ул. Ратная, д.26а 26 ул. Ратная, д.29 27 ул. Ратная, д.31 28 ул. Ратная, д.33 29 ул. Ратная, д.34 30 ул. Ратная, д.35 31 ул. Ратная, д.37 32 ул. Ратная, д.51 33 ул. Ратная, д.53 34 ул. Ратная, д.55 35 мкр. Лесной, д.16 р.п. Богандинский 1 ул. Октября, д.4 ФГБУ "ЦЖКУ" по ЦВО МО РФ 2 ул. Октября, д.5 3 ул. Октября, д.6 4 ул. Октября, д.7 5 ул. Октября, д.8 6 ул. Октября, д.14 7 ул. Октября, д.15 8 ул. Октября, д.16 9 ул. Звездная, д.1 10 ул. Звездная, д.2

В целях предоставления коммунальной услуги энергоснабжения владельцам жилых и нежилых помещений необходимо заключить договор с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" как с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

Обращаем внимание собственников помещений в многоквартирных домах, что оплата потребленного энергоресурса должна производиться по отдельным платежным документам от АО "Газпром энергосбыт Тюмень". Начисления за потребленную электроэнергию за первый месяц прямого энергосбытового обслуживания могут быть произведены по нормативам, а в дальнейшем будет осуществлен перерасчет, исходя из показаний приборов учета: их прием ведется в АО "Газпром энергосбыт Тюмень" с 15 по 25 число каждого месяца.

Для заключения прямых договоров жителям необходимо обратиться в Центры обслуживания клиентов АО "Газпром энергосбыт Тюмень" по адресам в г. Тюмени: ул. Дмитрия Менделеева, д.12, ул. Хохрякова, д.45, ул. Рационализаторов, д.20 стр.1 с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00, в субботу с 09:00 до 13:00.

При заключении прямых договоров энергоснабжения требуется предъявить:

- документы, подтверждающие личность;

- документы, подтверждающие право собственности;

- сведения об установленных приборах учета (паспорт на прибор учета и один из следующих документов: акт осмотра прибора учета от УК или квитанция с последними начисленными показаниями по прибору учета).

Сдать документы для заключения договора можно в электронном виде. Для этого потребителю необходимо обратиться в раздел "Порядок заключения договоров энергоснабжения" на официальном сайте АО "Газпром энергосбыт Тюмень" gesbt.ru/fizdogovor, скачать форму договора энергоснабжения и отправить сканы необходимых документов и заполненного договора по адресу электронной почты: tyumen_mro@energosales.ru. В дальнейшем потребитель будет приглашен в Центр обслуживания клиентов только для подписания договора энергоснабжения.

Платежи за потребленную электроэнергию принимаются в АО "Газпром энергосбыт Тюмень" следующими способами:

- в "Личном кабинете клиента" на официальном сайте компании www.gesbt.ru;

- на страницах gesbt.ru/noregistr и gesbt.ru/m, не требующих авторизации;

- в мобильных приложениях "Сбербанк Онлайн" и "Телекард 2.0" АО "Газпромбанк";

- в офисах и банкоматах ПАО Сбербанк, АО "Газпромбанк", ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО "Запсибкомбанк", АО "Сургутнефтегазбанк".

Передача показаний приборов учета производится с 15 по 25 число каждого месяца посредством следующих сервисов:

- в "Личном кабинете клиента" на официальном сайте компании www.gesbt.ru;

- на страницах gesbt.ru/noregistr и gesbt.ru/m, не требующих авторизации;

- через "Голосовой помощник" по телефону +7 900 393-01-77 или 8 (3452) 39-30-40;

- в мобильных приложениях "Сбербанк Онлайн" и "Телекард 2.0" АО "Газпромбанк";

- в чат-боте АО "Газпром энергосбыт Тюмень" в мессенджере Viber и социальной сети "ВКонтакте";

- через SMS-сообщения по телефону +7 903 767-20-60.

Полная информация обо всех сервисах, услугах, адресах и режиме работы клиентских офисов доступна на официальном сайте АО "Газпром энергосбыт Тюмень".