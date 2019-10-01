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Администрация Тобольска выделит два миллиона рублей на гранты для горожан

Экономика, 14:10 11 октября 2019

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Два миллиона рублей выделит администрация Тобольска на предоставление грантовой поддержки. Об этом сообщила первый заместитель главы города Яна Зубова.

По ее словам, грантовый муниципальный конкурс проводится третий год подряд для привлечения общественности в решении социальных проблем города.

"Гранты будут выдавать по восьми направлениям. Это патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан, формирование экологической культуры у подрастающего поколения, сохранение исторической памяти и продвижение туристического потенциала города, развитие народных казачьих традиций, повышение качества жизни старшего поколения, охрана окружающей среды и защита животных, развитие массового спорта среди различных групп населения, а также благоустройство городской среды", - отметила Яна Зубова.

Конкурсной комиссии предстоит выбрать 16 победителей, которые получат по 125 тыс. рублей. Приоритет будет у тех проектов, которые имеют возможность к продолжению и развитию.

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# гранты , Тобольск

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