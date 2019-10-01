Тюменцы узнают, как открыть бизнес за два дня

| Фото: архив портала "Тюмень - наш дом" | Фото: архив портала "Тюмень - наш дом"

Обучающий интенсив "Открой свое дело" пройдет в тюменском технопарке в рамках региональной программы "Мой бизнес" 26-27 октября, сообщает тюменский технопарк.

Мероприятие предлагает участникам бесплатно получить пошаговый алгоритм по открытию своего дела и рабочую тетрадь, в которой можно просто и понятно расписать бизнес-план, а также пройти комплексную подготовку "от идеи до бизнеса" за два дня вместе с успешными тюменскими предпринимателями.

Можно продолжить свой рост в экосистеме развития предпринимательства: в сфере развития, краш-тесте бизнеса, ярмарке инвестиций, Business family и других проектах.

Спикерами интенсива выступят: Дмитрий Захаров, директор ООО "Рус-Форум", психолог, тренер; Ксения Игнатова, основатель и руководитель кофейниCULT; Антон Медведев, основатель и коммерческий директор строительной компании "Армада";

Виталий Тютченко, руководитель компанииCEO-Оптимизатор команды "СЕО ВИВАТ"; Аркадий Богданов, основатель и директор производственной компании ООО "Тюмень Экопродукт", бренд "Ями-Ями"; Софья Охинько, основатель "Тюменского брендингового агентства"; Светлана Самойлова, финансовый эксперт, сооснователь проекта Finliberty; Максим Юмсунов, основатель картинг-центраLive Drive; Дмитрий Утьев, руководитель центра поддержки предпринимателей Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

В рамках интенсива участники получат стартовый бизнес-пакет.

Образовательный проект проводится в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".