Аллею Конкуренции высадили в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

50 деревьев высадили на новой аллее Конкуренции, расположенной в районе ул. Широтной, 53 и Александра Логунова, 17 в Тюмени в 11 октября.

Участие в акции по озеленению приняли представители администрации города Тюмени и регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Небольшой инструктаж для собравшихся провел начальник управления по экологии департамента городского хозяйства администрации Тюмени Андрей Хан.

Инициатива высадить аллею пошла от УФАС по Тюменской области. Администрация города пошла навстречу.

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области Игорь Веретенников напомнил, что в 2019 году ведомству исполняется 15 лет. "Мы готовились к этому событию, для нас это очень радостный день. Очень символично, что мы садим деревья на аллее Конкуренции. Сюда будут приходить люди, отдыхать, фотографироваться. Хочу заметить, что создание аллеи приурочено к 15-летию Федеральной антимонопольной службы. Такой орган был создан в 2004 году. Вот уже 15 лет мы боремся за защиту конкуренции", — сказал он.

На новой озелененной зоне появились ели и березы — примерно поровну. "На этой территории появятся еще деревья, а при благоустройстве пруда Школьный тоже высадят зеленые насаждения. В общей сложности здесь появятся несколько сотен деревьев", — добавил заместитель главы города Павел Перевалов.

Он напомнил, что в 2019 году в Тюмени будет высажено около 10 тыс. деревьев. По словам Павла Перевалов, очень хорошо, когда инициатива принять участие в процессе озеленения исходит от жителей города, организаций и различных структур. "Мы всегда приветствуем такие идеи и предложения, помогает организовать работы. Уверены, что это дает возможность каждому жителю города, работнику той или иной организации оставить свой след в истории Тюмени", — отметил заместитель главы города.

На мероприятии присутствовали профессиональные озеленители, под руководством которых проходили посадочные работы. Павел Перевалов отметил, что есть свои особенности высадки деревьев. Кажется, что это просто, но нужно знать некоторые моменты. Например, нельзя засыпать шейку дерева — место, где ствол выходит из земли. Иначе оно начнет преть под землей, гнить и зеленое насаждение может погибнуть. Такие моменты сегодня объясняют специалисты. Люди, которые не занимаются деревьями ежедневно, этого не знают", — прокомментировал он.

Аллея Конкуренции перейдет на обслуживание управы Восточного административного округа. Работа по уходу за деревьями в Тюмени налажена, она ведется много лет. "Все деревья, которые поставляются для нужд города, имеют гарантию. Поэтому даже если что-то случится, у нас не будет проблем. Например, в прошлом году мы посадили три тысячи 700 деревьев, из них всего 200 не прижились. Это очень маленький процент. На сегодняшний день они уже все заменены по гарантии. Новые саженцы растут, никаких проблем нет", — заключил Павел Перевалов.

Инна Пахомова