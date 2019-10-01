"Ночь искусств" состоится на музейных площадках Тюмени, Тобольска и Ялуторовска

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 100 мероприятий состоятся во время Всероссийской культурной акции "Ночь искусств" на музейных площадках Тюмени, Тобольска и Ялуторовска 3 ноября.

Как сообщает пресс-служба музейного комплекса им. И. Я. Словцова, девиз акции - "Искусство объединяет", она начнется в 16 часов и завершится в полночь.

Для гостей "Ночи искусств" подготовят тематические экскурсии по выставкам, интерактивные занятия, авторские мастер-классы, спектакли, концерты, квесты, выставки и экскурсии на двухэтажном автобусе.