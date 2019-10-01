Дмитрий Кузьменко провел совещание с главными врачами тюменских медучреждений

| Фото: www.ugrainfo.ru | Фото: www.ugrainfo.ru

Главные врачи учреждений здравоохранения Тюменской области, представители департамента здравоохранения и другие медработники приняли участие в совещании, которое провел по поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николая Цуканова главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко.

Как сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области, были рассмотрены результаты мероприятий, проводимых в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" и исполнение поручений президента РФ по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

В Тюменской области реализуется региональный проект "Развитие первичной медико-санитарной помощи". Цели, которые ставятся проектом, заключаются в обеспечении оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечении профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; сокращении времени ожидания в очереди при обращении граждан в медицинские организации, упрощении процедуры записи на прием к врачу; формировании системы защиты прав пациентов.

На совещании один из вопросов обсуждения касался оплаты труда в учреждениях здравоохранения и основных направлений совершенствования заработной платы как инструмента закрепления кадров в отрасли. О ситуации в Тюменской области, выполнении указов президента сообщила директор департамента здравоохранения Инна Куликова.

В ходе совещания отличившимся работникам здравоохранения были вручены благодарности полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, а также Министерства здравоохранения.