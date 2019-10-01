Около тридцати деревьев высадили на аллее конкурса "Тюменская марка" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

28 деревьев посадили участники конкурса "Тюменская марка" в сквере Конституции 11 октября.

Приветствуя собравшихся, заместитель главы города Тюмени Павел Перевалов сообщил, что идея проведения акции родилась в "Точке кипения" на одной из встреч предпринимательского сообщества. "Многие предприниматели традиционно участвуют в конкурсе и многие активно занимаются благоустройством, приходят на городские акции по посадке деревьев. Поэтому мы рады их новой инициативе и появлению в городе аллеи "Тюменской марки", - сказал он.

Позитивный настрой предпринимателей отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина. Она пожелала собравшимся с таким же оптимизмом провести ярмарку "Тюменская марка" и занять достойное место в конкурсе.

Все саженцы, которые предоставили для посадки, - крупномерные, с закрытой корневой системой для лучшей приживаемости. На площади будут расти четыре вида деревьев: дуб черешчатый, декоративная яблоня Роялти, колючая зеленая ель и европейская лиственница.

Одна из красавиц-лиственниц с осенними желтыми иголками досталась представителям многопрофильного центра интегративной медицины "Главное - здоровье".

Как рассказала главный врач центра Аурика Степовая, в конкурсе учреждение участвует впервые. "Знаю, что в этом году впервые жюри посещают предприятия, претендующие на звание. К нам в центр они придут уже в последние оценочные дни. Приятно, что конкурс меняется, кроме традиционных мероприятий появляются и вот такие акции. Любая посадка деревьев - это всегда здорово, не важно, кто и где это делает, поэтому мы с радостью откликнулись на предложение. Даже если не войдем в число победителей, останутся самые приятные, живые воспоминания об участии, к тому же это мое первое дерево в Тюмени", - поделилась мнением участница акции.

Ирина Кургузова